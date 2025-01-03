Мигрантов обязали сдавать биометрию на въезде в Россию с 30 июня

С 30 июня 2025 года все иностранные граждане при въезде на территорию России будут обязаны сдавать биометрию — отпечатки пальцев и изображение лица. Постановление правительства опубликовали на сайте правовых актов .

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, дипломатов и сотрудников дипмиссий, а также детей до шести лет. Для безвизового въезда в Россию иностранцы могут заранее сдать биометрические данные в специальном приложении, там же можно подать заявление и информацию о цели визита.

С 1 декабря иностранцы сдавали биометрию в международных аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на автомобильном пропускном пункте в Оренбургской области.

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля либо легализовать свой статус. Для этого иностранному гражданину нужно сдать биометрию и выполнить еще ряд условий.