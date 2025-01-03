С 30 июня 2025 года все иностранные граждане при въезде на территорию России будут обязаны сдавать биометрию — отпечатки пальцев и изображение лица. Постановление правительства опубликовали на сайте правовых актов.
Изменения не коснутся граждан Белоруссии, дипломатов и сотрудников дипмиссий, а также детей до шести лет. Для безвизового въезда в Россию иностранцы могут заранее сдать биометрические данные в специальном приложении, там же можно подать заявление и информацию о цели визита.
С 1 декабря иностранцы сдавали биометрию в международных аэропортах Москвы и Подмосковья, а также на автомобильном пропускном пункте в Оренбургской области.
Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля либо легализовать свой статус. Для этого иностранному гражданину нужно сдать биометрию и выполнить еще ряд условий.
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Мигрантов обязали сдавать биометрию на въезде в Россию с 30 июня
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