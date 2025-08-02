Некоторым бюджетникам проиндексируют зарплаты с 1 октября

В России проиндексируют зарплаты некоторым бюджетникам на 7,6% с 1 октября

С 1 октября в России проиндексируют зарплаты некоторых категорий работников бюджетных организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В кабмине уточнили, что на 7,6% поднимут зарплаты специалистам федеральных казенных, автономных и бюджетных учреждений, работникам федеральных государственных органов, гражданскому персоналу воинских частей.

Для этого из бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов выделят 30,8 миллиарда рублей.

С 1 января зарплаты педагогов, врачей, работников лесных хозяйств, социальной сферы и культуры, а также сотрудников Роспотребнадзора, Росстандарта и МЧС увеличили на 13,2%.

Ранее стали известны регионы России с самыми высокими зарплатами. Первенство удерживает Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Московская область. Самые низкие зарплаты оказались в Калмыкии и Еврейской автономной области.