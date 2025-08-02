Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Большинство россиян с зарплатой от миллиона работают в Москве и Петербурге

Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали регионами с самыми высокими заработными платами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В столице зарплату от миллиона рублей на апрель 2025 года получали 28 097 человек, 62% от всех высокооплачиваемых работников по России. За Москвой идут Санкт-Петербург и Подмосковье — 3,8 тысячи и 3,3 тысячи человек соответственно.

Также в пятерку входят Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек).

Сотрудники с заработной платой от миллиона впервые появились в Ингушетии – один человек, а также Северной Осетии – восемь.

Единственными регионами России, где нет специалистов с зарплатой более миллиона рублей, оказались Калмыкия и Еврейская автономная область.

Ранее стало известно, что в России средняя зарплата приблизилась к 100 тысячам рублей.