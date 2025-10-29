Некоторых мигрантов в России предложили освободить от теста по русскому языку

В России предложили освободить от теста по русскому языку некоторых детей иностранцев. Законопроект разместили на официальном сайте электронной базы Государственной думы.

Экзамен проводится при поступлении в школы, освободить от него могут тех, для кого русский язык — родной. Авторами документа выступили депутаты Олег Михайлов, Михаил Матвеев и Сергей Обухов.

Порядок освобождения мигрантов от тестирования установит Минпросвещения.

«Процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла», — следует из законопроекта.

Несколько дней назад Минобрнауки сообщило, что в с июля по сентябрь сдать экзамен по русскому с первой попытки не смогли свыше 35% мигрантов.