Названо число мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку

В период с июля по сентябрь сдать экзамен по русскому языку с первой попытки не смогли более 35% мигрантов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Иностранцы проходили экзамены по русскому языку как иностранному, основам законодательства и истории России на получение разрешения на работу, всего протестировали 275 609 человек.

«Из них сдали экзамен 86,9%. С первой попытки экзамен не сдали 35,1%», — отметили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что экзамен организовали в 203 пунктах на территории всех субъектов России, а также в Узбекистане и Таджикистане.

В каждой аттестации три блока. В первый блок входит тестирование по русскому языку, во второй и третий блоки — проверка знаний истории России и основ законодательства.

Днем ранее около 40 человек задержали в Москве после массовой драки мигрантов в ЖК «Прокшино».