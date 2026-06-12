Нейросети следят за чистотой и стройками. Цифровые технологии для контроля обсудили в Подмосковье

В Подмосковье обсудили цифровые технологии для контроля за порядком

Дроны, нейросети и десятки тысяч камер: как сегодня работает современный контроль, депутатам Госдумы показали в Центре управления регионом Подмосковья. Экскурсию провел министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В режиме реального времени искусственный интеллект следит за стройками, выявляет нарушения на земельных участках, контролирует порядок во дворах.

«Общественные пространства — 32 тысячи камер, 24 тысячи камер — дороги, тротуары, проезды, пешеходные дороги, 17 тысяч — на детских площадках и 34 тысячи — социальные учреждения», — сказал Даниленко.

Затем прошло заседание, одной из главных тем которого стала трансформация контроля надзорной деятельности и взаимодействия бизнеса с властью.

«Тема контрольно-надзорной деятельности очень чувствительна для бизнеса, поэтому я хотел поблагодарить ребят, которые сегодня увлечены бизнесом, знают все нюансы. Обычно власть говорит и хочет сделать все эффективно, незаметно», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отдельный доклад представили о цифровых решениях, которые уже используются в регионе. Внедрение технологий позволяет снижать административную нагрузку и исключать человеческий фактор.