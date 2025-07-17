Нейропсихолог Губайдуллина сравнила ИИ с лекарством, которое может стать ядом при неправильном применении

Искусственный интеллект активно проникает в жизнь россиян, и многие обращаются к нейросетям за советами. Нейропсихолог Галина Губайдуллина в беседе с «ФедералПресс» рассказала о возможных последствиях массового распространения ИИ.

Специалист подчеркнула стремительное развитие технологий и неизбежность их интеграции в повседневную жизнь. Однако она отметила, что влияние ИИ на интеллектуальную активность человека пока не до конца изучено.

Нейропсихолог обратила внимание на риск снижения интеллектуальной активности из-за чрезмерного использования нейросетей. Она привела пример своего 17-летнего сына, который заметил потерю мотивации к самостоятельному мышлению из-за зависимости от алгоритмов, написал сайт aif.ru.

Губайдуллина призвала формировать ответственное отношение к нейросетям у детей и подростков, сравнивая его с лекарством, которое может стать ядом при неправильном использовании. Эксперт также отметила риски идеологического воздействия ИИ и подчеркнула важность сохранения способности к критическому мышлению.