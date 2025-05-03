Нехватка дофамина и одиночество. Почему россияне так полюбили покупки на маркетплейсах

Есть большая разница между покупками в магазине и на маркетплейсе. Покупки на Wildberries или Ozon — это способ сбежать от сложных эмоций, заявила ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru психолог Дарья Яушева.

«Действительно есть большая разница между тем, когда человек идет и физически ногами приходит в магазин, рассматривает, покупает, выделяет для этого время, и когда он приходит на какой-то сайт и использует это в разных состояниях. Например, среди ночи, <…> или когда он истощен. Это становится способом легко и быстро убежать от каких-то эмоций, с которыми очень сложно встречаться», — пояснила Яушева.

Она отметила, что для многих это способ вернуть себе «ощущение влияния». Есть очень много нейроэкономических и нейропсихологических исследований, которые свидетельствуют, что все-таки разница есть.

«Большую роль играет дофамин. Он является гормоном предвкушения. Это не гормон удовольствия, это именно гормон, который выделяется, когда человек ожидает чего-то», — пояснила Яушева.

Маркетплейсы могут обязать платить штрафы в случае принятия поправок к закону «О платформенной экономике». Законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение любого положения закона.