Маркетплейсы испугались возможных штрафов на десятки и даже сотни миллиардов рублей

«Известия»: маркетплейсы боятся возможных многомиллиардных штрафов

Фото: РИА «Новости»

В случае принятия поправок к закону о «О платформенной экономике» штрафы для крупнейших маркетплейсов в России могут составить десятки и даже сотни миллиардов рублей. Об этом «Известиям» сообщили несколько участников рынка.

В пресс-службе Wildberries&Russ отметили, что объективная сторона административных правонарушений в нынешней редакции законопроекта в достаточной степени не определена.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение любого положения закона «О платформенной экономике».

«Это означает, что ответственность в зависимости от тяжести нарушения и его последствий не дифференцируется», — заявили в компании.

Если поправки примут в нынешнем виде, то маркетплейсам придется прекратить сотрудничество с небольшими продавцами или теми, кто не может выполнить новые требования законодательства, допустил директор Института исследований интернета Карен Казарян.

Ранее ФАС разоблачила картель продавцов наушников на маркетплейсах.

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