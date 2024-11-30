Вплоть до изъятия жилья. В ГД предложили ужесточить штрафы за антисанитарию в квартирах
Депутат Колунов предложил ужесточить штрафы за грязь в квартирах
Штрафы за антисанитарные условия в квартирах в России могут ужесточить. С таким предложением выступил заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Колунов, сообщило РИА «Новости».
Колунов пояснил, что проблему антисанитарии следует воспринимать как серьезную, поскольку она выходит за пределы одной квартиры. Соседи нерадивого владельца также жалуются на грязь и запах, притом действующие сейчас административные меры остаются неэффективными, а штрафы, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей, применяют крайне редко.
Решать вопрос депутат предложил при помощи жестких мер, включая значительное увеличение штрафов и расширение перечня условий, считающихся антисанитарными. Также Колунов считает, что следует вернуть норму о принудительном изъятии жилья — и применять ее, если другие меры воздействия на хозяина антисанитарной квартиры не сработали.
Колунов подчеркнул, что в его избирательном округе нередко встречаются подобные ситуации, где устные предупреждения и попытки воздействия не дают результатов. Многие собственники просто не пускают уполномоченные органы в свои квартиры, из-за чего проблема остается нерешенной годами.
Ранее сообщалось, что если из квартиры идет неприятный запах, а хозяина давно не видели, соседям следует писать заявление в Роспотребнадзор и другие ведомства. Заключение ведомства поможет уже в суде, который может обязать владельца квартиры привести ее в соответствие с санитарными нормами.