Вплоть до изъятия жилья. В ГД предложили ужесточить штрафы за антисанитарию в квартирах

Штрафы за антисанитарные условия в квартирах в России могут ужесточить. С таким предложением выступил заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Колунов, сообщило РИА «Новости» .

Колунов пояснил, что проблему антисанитарии следует воспринимать как серьезную, поскольку она выходит за пределы одной квартиры. Соседи нерадивого владельца также жалуются на грязь и запах, притом действующие сейчас административные меры остаются неэффективными, а штрафы, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей, применяют крайне редко.

Решать вопрос депутат предложил при помощи жестких мер, включая значительное увеличение штрафов и расширение перечня условий, считающихся антисанитарными. Также Колунов считает, что следует вернуть норму о принудительном изъятии жилья — и применять ее, если другие меры воздействия на хозяина антисанитарной квартиры не сработали.

Колунов подчеркнул, что в его избирательном округе нередко встречаются подобные ситуации, где устные предупреждения и попытки воздействия не дают результатов. Многие собственники просто не пускают уполномоченные органы в свои квартиры, из-за чего проблема остается нерешенной годами.

Ранее сообщалось, что если из квартиры идет неприятный запах, а хозяина давно не видели, соседям следует писать заявление в Роспотребнадзор и другие ведомства. Заключение ведомства поможет уже в суде, который может обязать владельца квартиры привести ее в соответствие с санитарными нормами.