«Негуманно и неправильно»: будут ли лишать прав за запачкавшийся зимой номер

Россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за скрытый номер. Кто может пострадать от этого и как избежать наказания, объяснил 360.ru автомобильный журналист Петр Баканов.

По словам Баканова, сегодняшний Кодекс об административных правонарушениях в большинстве случаев выступает не на стороне водителя.

«Если одна буква или цифра не видна с расстояния 50 метров, выписывается штраф. Или инспектор может попросить протереть номер тряпочкой и этим ограничиться. Это, наверное, самая распространенная ситуация — и легко объяснимая: большинство автомобилистов находится в средней полосе, где у нас зима, слякоть и номер пачкается. Плюс к этому прибавляем аэродинамические особенности машины — и получаем заляпанный номер. Лишать за это прав негуманно и неправильно, нелогично», — рассказал Баканов.

Он добавил, что суды от этого только заполнятся исками и бюрократизируются, а это никому не нужно. При этом водители в последние годы стали ответственнее и почти не используют приспособления, чтобы скрыть номер специально, подчеркнул журналист.

О мере против нерадивых водителей рассказал автоэксперт «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что Верховный суд относит к нарушениям в том числе намеренное сокрытие номера грязью или снегом.

Ранее в Госдуме предложили тратить выручку от продажи «красивых» автомобильных номеров на социальные нужды.