Недружественные страны, многие годы придерживающиеся антироссийского курса, теперь стремятся к восстановлению связей с Приморским краем России. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» исполняющий обязанности представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — объяснил дипломат.

Он отметил, что эти страны попали в ловушку своей антироссийской риторики. Четыре года их гражданам внушали страх перед Россией, а теперь власти вынуждены объяснять, почему это все мифы.

«Представитель МИД России Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать». — подчеркнул Волосастов.

Он выразил готовность к диалогу, но отметил, что «упрашивать никто никого не будет».

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