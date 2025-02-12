Недовольный властями Германии немец переехал в Брянск

Брянские полицейские выдали разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Германии. Как сообщила пресс-служба областного главка МВД, иностранец переехал в Россию из-за несогласия с действующей политикой властей родной страны.

С заявлением о предоставлении временного вида на жительства немец обратился в региональное управление по вопросам миграции в конце прошлого года. Сегодня он получил необходимые документы.

В пресс-службе добавили, что положительное решение вынесли на основании указа президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Иностранец поблагодарил сотрудников полиции за помощь в оформлении необходимых документов, позволяющем ему остаться в России.

Президент Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в августе прошлого года.

Документ позволил гражданам стран, не согласных с решениями властей, претендовать на получение временного разрешения на жительство в России без сдачи экзамена на знание русского языка. Указ вступил в силу с 1 сентября 2025 года.