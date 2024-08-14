Недовольный пассажир избил ребенка в автобусе в Находке

Прокуратура Приморья организовала проверку после избиения ребенка в автобусе

Фото: РИА «Новости»

В Приморье начали проверку после избиения ребенка в автобусе. ЧП произошло в Находке, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проверку организовали после публикации в социальной сети. Автор поста рассказал, как мужчина, недовольным поведением ребенка, избил его в салоне автобуса № 2.

«Мужчина воспользовался малозначительным поводом, выражая недовольство поведением несовершеннолетнего, нанес мальчику удары рукой по лицу и голове, причинив телесные повреждения», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Казани уроженец Таджикистана избил подростка на улице. По словам матери пострадавшего, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний юноша и начал оскорблять. В случившемся также разбираются правоохранители.

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