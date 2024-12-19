«Небольшой фуршет». Чем кормят журналистов на прямой линии в этом году

В Гостином Дворе для журналистов накрыли стол с канапе и пирожками

Организаторы прямой линии с президентом Владимиром Путиным подготовили для журналистов небольшой фуршет. Чем кормят представителей СМИ в Гостином Дворе перед мероприятием, узнала корреспондент 360.ru Регина Орехова.

«Для тех, кто не успел позавтракать сегодня, приготовлен небольшой фуршет: здесь пирожки, разного рода канапешечки, кексики и, конечно, чай и кофе», — рассказала она.

Она показала банкетный стол с аппетитными закусками и призналась, что пока их не пробовала.

«Всем всегда интересно, чем журналистов кормят. Мы еще не успели попробовать, даже не знаем начинку этих пирожков, но обязательно выясним», — добавила корреспондент.

Ранее впервые освещающая прямую линию журналистка RT Кун Мэннань сообщила, что хотела бы научить российского лидера китайскому языку. Она объяснила, что сейчас страны стали тесно общаться.

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