«Неадекватные предложения». Депутат раскритиковал идею сократить сроки аборта
Депутат Куринный раскритиковал идею сократить сроки аборта по желанию женщины
Предложение сократить сроки аборта по желанию женщины является экзотическим, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Lenta.ru. Он признался, что не поддерживает эту инициативу.
По словам парламентария, профильный комитет не обращался с такими рекомендациями к Минздраву. Речь идет о предложениях круглого стола, который организовали в Госдуме при комитете.
«Там были еще более неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты», — рассказал Куринный.
Он добавил, что таким образом кто-то решил позаботиться о демографии и повысить ее запретительными методами.
Ранее в России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Такая инициатива может навредить, считает гинеколог, сексолог Тамара Мальцева.