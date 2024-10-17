Не только Москва и Петербург. Россиянам рассказали, где в России отдохнуть осенью

Доля организованных туров внутри России за этот год, по оценкам, вырастет вдвое, а всего в такие поездки отправятся 10 миллионов человек. С чем это связано и куда можно поехать осенью, 360.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Организованный тур помогает сэкономить не только средства — 20% и более — но и время. Сразу распределено, когда спишь, когда едешь, когда экскурсия, когда питание, то есть зря не тратить время. Тем более, выезжая на новую, скажем, местность, территорию, дестинацию, конечно, лучше опираться уже на опыт либо на установленные маршруты», — рассказал он.

Барзыкин отметил, что многие до сих пор едут к Черному морю, поскольку там еще не закончился бархатный сезон. Традиционной популярностью пользуются Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Казань. Многие любят экотуризм и посещают Северный Кавказ, Урал и Сибирь.

«Более 15 миллионов принимают нацпарки и другие территории. Вы сказали, 10 миллионов — много, вот представьте: только в парках до 15 миллионов», — подчеркнул собеседник 360.ru.

До середины ноября, пока сохраняется навигация, пользуются популярностью речные круизы, а круглогодично — железнодорожные и автобусные, например, по Золотому кольцу. Барзыкин отметил, что отдыхать и лечиться осенью оптимально из-за более низких цен.

Ранее стало известно, на экскурсии в какие регионы повышается спрос во время осенних каникул.