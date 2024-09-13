«Турпомощь»: интерес к экскурсиям по Центральной России возрастает во время осенних каникул

Во время осенних каникул обычно повышается популярность экскурсионных туров по Центральной России. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“».
Наибольший интерес у путешественников вызывают Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Петербург и северо-западные регионы.
«Отдельно можно выделить Москву, куда организуют и деловые, и культурно-познавательные поездки», — отметили представители организации.
Они также рассказали, что за летний сезон спрос на российские отели вырос почти на треть. В числе самых востребованных по количеству бронирований — Северная столица и Казань.
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