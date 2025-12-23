Не только елка и мандарины. В Госдуме раскрыли лучший набор для встречи Нового года
Депутат Журавлев: Оливье и обращение Путина — лучший набор для Нового года
Салат Оливье, фильм «Ирония судьбы» и обращение президента — главные классические атрибуты Нового года в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».
«Я сторонник советской классики, которая прежде всего напоминает о детстве — праздничный стол, за которым собирается вся семья, холодец, салат Оливье, мандарины», — отметил парламентарий.
Он уточнил, что атмосферу праздника гармонично дополняют любимые фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром».
Журавлев обратил внимание, что будет встречать Новый год на фронте с российскими военными.
«Там мы тоже, конечно, стараемся создать праздничную обстановку, иногда даже хулиганим и запускаем салют», — заключил зампред комитета нижней палаты парламента.
Ранее стало известно, что свыше 15 регионов России в Новый год останутся без фейерверков.