Не только елка и мандарины. В Госдуме раскрыли лучший набор для встречи Нового года

Депутат Журавлев: Оливье и обращение Путина — лучший набор для Нового года

Салат Оливье, фильм «Ирония судьбы» и обращение президента — главные классические атрибуты Нового года в России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

«Я сторонник советской классики, которая прежде всего напоминает о детстве — праздничный стол, за которым собирается вся семья, холодец, салат Оливье, мандарины», — отметил парламентарий.

Он уточнил, что атмосферу праздника гармонично дополняют любимые фильмы, такие как «Ирония судьбы, или С легким паром».

Журавлев обратил внимание, что будет встречать Новый год на фронте с российскими военными.

«Там мы тоже, конечно, стараемся создать праздничную обстановку, иногда даже хулиганим и запускаем салют», — заключил зампред комитета нижней палаты парламента.

Ранее стало известно, что свыше 15 регионов России в Новый год останутся без фейерверков.