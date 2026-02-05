Милонов нагрянул в нелегальный бордель в центре Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов нагрянул в нелегальный бордель в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Shot .

Заведение располагалось в самом центре Северной столицы — на Невском проспекте, в одном из домов в районе Площади Восстания. Политик отметил, что местные жители давно жаловались на квартиру-притон.

«В итоге депутат Госдумы вместе с активистами провел с девушками легкого поведения воспитательные беседы и передал их сотрудникам полиции», — отметил Shot.

Это не первый рейд Милонова по нелегальным притонам. В «новогодний рейд» накрыли квартиру с трансвеститами*. Посетители нетрадиционного* борделя терроризировали весь район.

В ноябре 2025 года Милонов с активистами накрыл бордель в жилом доме в Москве, где приезжие из Узбекистана выдавали себя за женщин и оказывали интимные услуги. Иностранцев депортировали из страны, один из них приехал в Россию нелегально.

*Движение ЛГБТ признанно экстремистским и запрещено в РФ.