Не так страшно, как кажется: что будет, если купить машину-«утопленника»

После аномальных дождей и подтоплений в Москве на рынке появились «утопленники» — машины, которые сильно залило водой. Почему их не стоит бояться и как распознать, рассказал 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

По его словам, понять, что машина тонула, не так-то просто, поскольку их, как правило, готовят к перепродаже. Один из самых характерных признаков «утопленника» — плесень или грибок под ковриками в салоне, но большинство симптомов сложно распознать без специального оборудования.

При этом автоэксперт добавил, что подтопление ниже уровня лобового стекла на срок менее суток не причинит особого вреда автомобилю.

«Самое опасное — это когда машина схватила гидроудар, то есть когда в систему впуска попала вода. Вот это действительно самое опасное, потому что может привести к полному выходу из строя силового агрегата с весьма дорогостоящим ремонтом. Большая часть узлов самого автомобиля герметизирована, и слабым местом в таком случае является лишь мотор», — подчеркнул Осипов.

Автовладельцам он рекомендовал не пытаться сразу завести двигатель машины, побывавшей под водой. По его словам, лучше просушить машину и, вызвав эвакуатор, отвезти ее в сервис на диагностику свечей и впуска.

Ранее автоюрист Дмитрий Золотов в эфире телеканала «Москва 24» рекомендовал заключать с продавцом автомобиля договор, в котором будет прописано, что машина полностью исправна.