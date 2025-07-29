На столичном авторынке автомобилей появились «утопленники»

После аномальных ливней и подтоплений в Москве часть автовладельцев выставили свои пострадавшие машины на продажу, при этом не снижают цены на них, чтобы не вызвать подозрений. Как уберечься от «утопленника», рассказал телеканал «Москва 24» .

Перед покупкой необходимо обследовать машину на предмет ржавчины в багажнике и влаги под ковриками в салоне. Кроме того, нелишним будет посетить автосервис и оплатить полную диагностику.

Автоюрист Дмитрий Золотов в эфире канала рекомендовал заключать с продавцом договор, в котором будет написано, что автомобиль технически исправен и в нем нет скрытых дефектов.

Ранее у жительницы Москвы из-за наводнения смыло передний номер машины. Она пошутила, что теперь найти пропавший знак смогут только водолазы.