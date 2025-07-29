На столичном авторынке автомобилей появились «утопленники»

После аномальных ливней и подтоплений в Москве часть автовладельцев выставили свои пострадавшие машины на продажу, при этом не снижают цены на них, чтобы не вызвать подозрений. Как уберечься от «утопленника», рассказал телеканал «Москва 24».
Перед покупкой необходимо обследовать машину на предмет ржавчины в багажнике и влаги под ковриками в салоне. Кроме того, нелишним будет посетить автосервис и оплатить полную диагностику.
Автоюрист Дмитрий Золотов в эфире канала рекомендовал заключать с продавцом договор, в котором будет написано, что автомобиль технически исправен и в нем нет скрытых дефектов.
Ранее у жительницы Москвы из-за наводнения смыло передний номер машины. Она пошутила, что теперь найти пропавший знак смогут только водолазы.
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