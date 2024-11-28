Не состоявшим на учете экс-мигрантам вручили повестки в аэропорту Екатеринбурга

Военные следователи проверили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге бывших мигрантов, недавно получивших российское гражданство. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Силовики изучили документы 60 человек и проверили, все ли они встали на воинский учет. Правоохранители выяснили, что требование законодательства проигнорировали семь мужчин. Им выдали повестки и сопроводили в военный комиссариат для оформления документов.

В военно-следственном управлении СК по Центральному военному округу отметили, что сотрудники продолжат проводить подобные рейды.

«Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», — добавили в ведомстве.

Ранее мероприятия по выявлению уклонистов прошли в Чехове. Сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии и военного комиссариата проверили 71 человека. Они вручили повестки 14 экс-мигрантам, получившим российское гражданство и не ставшим на воинский учет.