Рейд по выявлению уклонистов от призыва провели в Чехове

Сотрудники следственного гарнизона, отделов МВД, ФСБ, Росгвардии и военного комиссариата в Чехове провели рейд по выявлению уклонистов. Они проверяли мигрантов, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет.

Рейд прошел 17 сентября по поручению главного военного следственного управления. Сотрудники подразделений обследовали промышленные площадки городского округа Чехов и проверили 71 человека. Они выявили, что 14 мигрантов уклонялись от постановки на учет. Им вручили повестки и направили в военный комиссариат.

Помимо этого, военные провели профилактические мероприятия, направленные на предотвращение преступлений, совершаемых иностранными гражданами на территории России.

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