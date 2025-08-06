Не смог включить без розетки. Петербуржца не пустили в метро из-за монитора

В Петербургском метрополитене ужесточили правила безопасности — теперь туда не пускают пассажиров с разряженными гаджетами или мониторами. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

Сотрудники просят включать их для проверки работоспособности, но запрещают использовать розетки. Новые меры начали действовать в подземке с 4 августа.

«Это правда. И заставляют все включать, ноутбук в том числе. Как будто не метро, а Пулково», — отметила собеседница 360.ru.

По информации «Фонтанки», некоторых пассажиров не пропускают даже с мониторами. Петербуржец Антон сообщил, что на станции «Проспект Ветеранов» от него потребовали показать, что устройство работает. Он согласился, но попросил предоставить ему для этого розетку, на что ему ответили отказом.

Аналогичная ситуация произошла с другим мужчиной на станции «Елизаровская».

«Просканировали вещи, попросили включить ноутбук. Он разрядился. Конечно, никто не стал предлагать подключить к розетке. Мне не дали зайти на станцию», — объяснил он.

В пресс-службе петербургского метрополитена изданию заявили, что требование о проверке устройств включили в нормативно-правовой акт Минтранса.

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