Не ругать, а поддержать. Как родителям предотвратить нервные срывы у детей

Подмосковные врачи спасли школьницу, заснувшую на несколько дней. Гиперсомнию у девочки вызвал сильный стресс , связанный с проблемами в школе и личными переживаниями. Детский и семейный психолог Олеся Покусаева рассказала ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву о симптомах психоэмоционального напряжения у детей и способах их предотвращения.

По ее словам, стресс вполне может привести к такому состоянию, как гиперсомния. Учителя и родители могут нагнетать ситуацию, говорить детям, что плохие оценки приведут к большим проблемам в жизни. Причем такие разговоры ведутся, уже начиная со второго-третьего класса, а в старших классах они уже приводят к срывам.

«Учитывая, что у подростков еще идут гормональные изменения, у них свои личные проблемы, отношения. Вот это все в совокупности приводит к таким сильным стрессовым ситуациям», — подчеркнула психолог.

Покусаева добавила, что к ней уже обращались подростки с подобными проблемами. Она также ответила на вопрос, как родителям понять, что ребенок не просто ленится, а нуждается в помощи и поддержке.

«Тут может быть симптомом, например, как повышенный аппетит, так и отсутствие аппетита, повышенная тревожность. Очень часто проблемы со сном начинаются. Это может быть либо наоборот очень долгий сон, либо кратковременный», — пояснила эксперт.

Дети сейчас очень много времени проводят сидя за уроками, поэтому ежевечерняя прогулка с ребенком станет отличным выходом. Вместо назиданий стоит говорить ребенку, что он молодец и справится с любой ситуацией, а родители его всегда поддержат, резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее психолог Ирина Степанова объяснила, что частые ночные пробуждения у детей говорят об испытываемом ими беспокойстве.