Врачи МОЦОМД вывели из продолжительного сна девочку-подростка

В Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах поступила школьница. Ее не могли разбудить целый день. В медучреждении девочке провели все необходимые обследования и выявили гиперсомнию. После нескольких дней интенсивного лечения школьница пришла в сознание.

Первоначальные подозрения пали на отравление, однако анализы не подтвердили диагноз. Также у подростка не нашли неврологических поражений.

«Мы применили комплексную терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Параллельно проводился мониторинг жизненно важных функций организма и осуществлялась поддерживающая терапия», — рассказала лечащий врач пациентки, врач-психиатр МОЦОМД Кристина Шкуратова.

Выявленный синдром гиперсомнии оказался лишь проявлением более серьезной патологии — аффективного расстройства — психического заболевания с повышенной сонливостью и депрессивным настроением.

Когда девочка проснулась, с ней начала работать целая бригада врачей: психиатр, невролог, логопед и психолог. Им удалось выяснить, что расстройство возникло на фоне сильного стресса из-за проблем в школе и личных переживаний.

Состояние пациентки стабилизировали, после лечения девочку выписали домой под наблюдение по месту жительства.

В Минздраве МО предупреждают, что необычные симптомы могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, где требуется профессиональный подход и своевременное лечение.

Врачи МОЦОМД призывают родителей обращать внимание на состояние своих детей, особенно в подростковом возрасте, и при необходимости обращаться к врачам.