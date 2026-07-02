Не покупайте все сразу: как сэкономить на сборе ребенка в школу?

Финансист Бархота: собирать ребенка в школу лучше по частям и в разных местах

Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего лета. Об этом в беседе с 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, школьные товары лучше покупать не все сразу, а разделять на группы: одежда, канцелярия, тетради и учебники. Покупать их стоит в разных местах и в разное время, отслеживая акции. Бархота предупредил, что покупка набора на маркетплейсе может оказаться дороже, чем в офлайн-магазинах, если не проверять цену каждого товара.

«Номер один ошибка — это покупка, где, казалось бы, полнота номенклатуры охвачена, но она не соответствует техническому заданию. <…> Например, родители увидели, что продаются по акции 10 тетрадей, каждая по 48 листов. К 30 августа выясняется, что ученики не должны иметь такие тетради — только 12 или максимум 18 листов», — пояснил специалист.

Другая ошибка — перекос в запасах: например, 100 ручек, но нет цветных карандашей. Эксперт посоветовал составлять список и строго ему следовать, чтобы избежать спонтанных трат. Одежду, по его мнению, лучше покупать в первую очередь — она дорожает быстрее канцелярии.

«Если предмета нет в списке, мы его точно не покупаем, потому что есть ограниченный бюджет. А если есть в списке, то думаем, выгодна ли цена», — отметил Бархота.

Он также добавил, что не стоит паниковать, если чего-то не хватает: в первой декаде сентября можно докупить более подходящие вещи.

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