Ахмедова высмеяла Ширвиндта после его выселения из люксового отеля в Дубае

Журналистка и член Совета по правам человека Марина Ахмедова выступила с жестким разоблачением телеведущего Михаила Ширвиндта, который на фоне ракет в ОАЭ попытался обвинить российскую прессу в распространении фейков. В своем телеграм-канале Ахмедова косвенно обвинила артиста в двуличии.

Медиаменеджер напомнила, что Ширвиндт, «застигнутый войной в Дубае», публично обвинял российскую прессу за якобы раздутую панику. В те дни СМИ сообщали о туристах, которые оказались в сложной ситуации из-за военной операции США и ответных ударов Ирана.

Михаил Ширвиндт при этом уверял, что российские путешественники никаких сложностей с отелями не испытывают. И вскоре после этих заявлений самого телеведущего выселили из премиальной гостиницы.

В результате артисту пришлось арендовать автомобиль и своим ходом искать другое место для ночевки. Сам он назвал его «другим пространством».

«Зайдя в номер этого „пространства“, он обнаружил кровати сразу для четверых. „Как в казарме!“ — возмутился Ширвиндт и пожаловался, что нет даже информации о том, сколько ему еще придется жить в гостеприимном Дубае», — пересказала ситуацию Ахмедова.

Журналистка отметила, что недовольство Ширвиндта отсутствием сервиса и неопределенностью сроков пребывания стало логичным итогом его позиции.

«Мораль — не отрицай действительность, а то она придет к тебе», — резюмировала Ахмедова.

Несколько дней назад тысячи россиян застряли в Дубае из-за конфликта Ирана и США. Дорогие отели начали их выселять после срока оплаченного проживания, улететь путешественники не могли.