«Не надо лезть!» Депутат Нилов резко ответил на заявления коллеги о «рожалке»

Депутат Александр Ильтяков недавно отметился скандальным заявлением, призвав женщин «рожать, пока рожалка работает». На критику в свой адрес он призвал оппонентов пройти курс анатомии. Свою позицию по высказыванию коллеги в беседе с 360.ru выразил парламентарий Ярослав Нилов.

«Штрафы, запугивания, какие-то призывы — это только повышает градус социальной напряженности и раздражает женщин. Не надо лезть, женщина сама разберется! Это ее личное дело! Никакими запретами, штрафами, какими-то высказываниями вопрос этот не решится», — подчеркнул депутат.

По словам Нилова, каждый имеет право на свою позицию, но представители публичной власти должны понимать, что любое их слово привлечет особое внимание общественности. Задача депутатов — создать необходимые условия и добиться того, чтобы женщина не боялась заводить детей, добавил собеседник 360.ru.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем выдвигать какие-либо инициативы.