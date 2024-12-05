Энергетик Салихов: цены на нефть упали из-за снижения импорта в Китай на фоне популярности электромобилей

Стоимость нефти упала на 10% с начала 2024 года. Одна из причин этого кроется в снижении объема импорта топлива на территорию Китая, считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Своим мнением он поделился в ходе выступления на Губернаторских чтениях. Слова эксперта приводит сайт «ФедералПресс».
Салихов отметил, что Китай стал потреблять меньше российской нефти на фоне бурного развитие электромобилей. В дальнейшем эта тенденция сохранится и усугубится, поэтому нужно отвыкать от привычки ориентироваться на китайцев в плане экономического роста и спроса на нефть, подчеркнул энергетик.
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