«Не идите сюда, это дно». В Самаре выпускница размазала вуз на вручении дипломов

Выпускница Самарского университета государственного управления «Международный университет рынка» потрясла однокурсников и преподавателей безжалостной речью на вручении дипломов. Она раскритиковала преподавателей университета, назвав их непрофессиональными. Видео она разместила в собственном Telegram-канале .

«Я подготовила речь, которую мне, к сожалению, запретили читать, а я все равно это сделаю», — начала выпускница свое выступление.

Она заявила, что может поблагодарить университет только за возможность проявить себя, выступая на различных мероприятиях, а благодарить преподавателей ей не за что. Особенно девушка выделила преподавательницу физкультуры.

«[Она] весь год меня гнобила. Говорила, что я никто, звать меня никак, что в своей жизни я не достигла ничего», — отметила выпускница.

Другая преподавательница, с ее слов, все время обучения пыталась ее отчислить.

«Но, как видите, у нее это сделать не получилось», — подчеркнула она.

Судя по видео, выпускницу пытались заглушить музыкой, но в зале ее слова встречали аплодисментами. В конце у нее отобрали микрофон.

В посте, сопровождающем видео в Telegram, девушка призвала не поступать в «Международный университет рынка», назвав его «дном».

В ректорате вуза 360.ru отказались комментировать произошедшее, сообщив, что ректор находится в командировке и вернется только на следующей неделе, а уполномоченные говорить от имени учебного заведения уже в летних отпусках.

Ранее в Петербурге уволили преподавателя СПбГУ за советские антирелигиозные плакаты.