Депутаты Госдумы предложили полностью запретить номера с животными в российских цирках. В беседе с « Ридусом » идею прокомментировал дрессировщик Аскольд Запашный.

Артист скептически отнесся к данному законопроекту.

«Это очередная попытка похайповать на этой теме, которая поднимается уже десятый раз», — отметил Запашный.

Напомним, с соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Они заявили, что в цирках часто не соблюдают нормы содержания животных.