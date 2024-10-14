Депутаты Госдумы предложили полностью запретить номера с животными в российских цирках. В беседе с «Ридусом» идею прокомментировал дрессировщик Аскольд Запашный.
Артист скептически отнесся к данному законопроекту.
«Это очередная попытка похайповать на этой теме, которая поднимается уже десятый раз», — отметил Запашный.
Напомним, с соответствующей инициативой выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Они заявили, что в цирках часто не соблюдают нормы содержания животных.
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