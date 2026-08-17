«Не хочу соплявого». Дочь Бони отговаривает мать рожать второго ребенка

Дочь Виктории Бони Анджелина заявила, что не хочет второго ребенка в семье

Дочь телеведущей и блогера Виктории Бони Анджелина призналась, что не хочет второго ребенка в семье. Слова девушки Боня-старшая привела в своем YouTube-блоге .

Анджелина отметила, что в 16 лет хочет поступить в колледж и жить одна. Она рассчитывает уехать в Лондон или Париж. В таком случае Боня не исключила, что заведет второго ребенка, чтобы не остаться одной.

«Пожалуйста, мама, нет! Не хочу просыпаться от крика. Я не хочу соплявого, маленького. Уже поздно, мне 14 лет», — ответила ей Анджелина.

Девушка подчеркнула, что желает оставаться единственным ребенком в семье, но Боня назвала такое поведение эгоистичным.

«Я знаю, но быть иногда эгоистом — это нормально. Сейчас это нормально», — ответила матери дочь блогера.

Ранее дочь Бони закатила истерику из-за места в самолете. Она заявила, что рождена не для эконом-класса.