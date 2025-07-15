Военный музыкальный продюсер Андрей Михеев не хочет слышать в эфире российских телеканалов композиции на украинском языке. Об этом он заявил в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой.

По словам продюсера, он удивился, услышав на Первом канале в новогоднюю ночь песню «Пливе кача» российского артиста Акима Апачева.

«С точки зрения концептуальной позиции его можно понять, поскольку он из Мариуполя и с украинским языком у него свои отношения. В культурном плане мне это кажется довольно странным. <…> Я не знаю мову, не хочу ее знать и слышать», — сказал Михеев.

Собеседник 360.ru добавил, что Апачев, вероятно, обидится на него за эти словам, поскольку они с певцом состоят в дружеских отношениях.

Ранее стало известно, что Аким Апачев провел уличный концерт в Донецке. Он посвятил выступление дню, когда образовалась республика.