Депутат назвал плохую экологию причиной массового бесплодия красноярцев

Красноярский край столкнулся с угрозой роста бесплодия среди населения. По мнению депутата местного городского совета Вячеслава Дюкова, такая ситуация обусловлена в первую очередь экологическими проблемами, сообщил Ura.ru .

Дюков пояснил, что Красноярский край занимает одну из лидирующих позиций по уровню загрязнения воздуха в стране. Выбросы алюминиевого завода, автомобильные выхлопы и печное отопление формируют в регионе постоянно высокий уровень смога.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе в районе Минусинска, одного из городов Красноярского края, с началом отопительного сезона начал превышать норму в три раза. При этом местный минздрав ранее фиксировал падение рождаемости в регионе в 2024 году на 4,5%.

В краевой больнице изданию также рассказали, что каждый год к ним за помощью обращаются более 2500 пар, помочь удается лишь 25% из них. Остальные прибегают к ЭКО.

Ранее Росприроднадзор называл Красноярский край регионом с самым грязным в России воздухом. В ведомстве поясняли, что причиной такой ситуации стали выбросы промышленных предприятий Норильска.