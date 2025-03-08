Названы страны с самыми дорогими букетами к 8 Марта

Самые дорогие букеты перед 8 Марта продают в Южной Корее, Армении и Аргентине. Россия занимает 14-е место в этом списке, выяснило РИА «Новости» .

Для составления рейтинга агентство использовало информацию о стоимости букета из семи цветов в супермаркетах 44 стран. Если не удавалось найти цены на цветы на сайтах магазинов, журналисты обращались к специализированным торговым площадкам. В качестве цветов рассматривали тюльпаны и розы, а также, в случае их отсутствия, другие варианты, такие как астры и альстромерии.

Все цены перевели в американскую валюту. В среднем по рассматриваемым странам стоимость простого букета составляет 9,1 доллара.

Самая высокая цена за букет оказалась в Южной Корее — 28,6 доллара США. За ней следует Армения, где букет можно приобрести за 24,7 доллара. Далее идут Аргентина (22,2 доллара), Австралия (22 доллара США) и Казахстан (21,4 доллара).

В десятку стран с самыми дорогими букетами вошли Узбекистан (20 долларов), Грузия (18,9), Польша (15,9), Киргизия (15,6) и Турция (13,7).

Россия заняла 14-е место, а стоимость букета тюльпанов составила 9,3 доллара.

Самым бюджетным оказался цветочный подарок в Болгарии, где можно найти букет всего за 1,8 доллара. Также в список недорогих вошли цветы из Нидерландов (2,5 доллара), Бразилии (2,6), Бельгии (2,8), Латвии (3,2) и Австрии (3,3). Замыкают десятку стран с самыми доступными букетами Мексика и Чехия — по 3,5 доллара, Сербия — 3,9 и Венгрия — 4 доллара.

Ранее россиянок предупредили, что перед праздником набирает популярность мошенническая схема с доставкой цветов. Злоумышленники притворяются курьерами и доставляют букеты якобы от близкого человека или анонимно. Иногда перед этим они звонят, чтобы узнать местоположение жертвы. После получения подарка аферисты просят сообщить код из SMS. Этот код якобы нужен для подтверждения заказа или оценки работы службы доставки.