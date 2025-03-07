Эксперт по безопасности Шалпегина напомнила о мошенничестве с букетами

В России набирает популярность мошенническая схема с доставкой цветов. В беседе с « ФедералПресс » эксперт по безопасности жизнедеятельности Оксана Шалпегина поделилась советами, как избежать обмана.

По словам специаиста, злоумышленники прикидываются курьерами и доставляют цветы от якобы близкого человека или анонимно. Иногда перед этим они звонят, чтобы узнать местоположение жертвы. После получения подарка аферисты просят сообщить код из SMS. Он нужен якобы для подтверждения заказа или оценки работы службы доставки.

«Однако этот код используется для доступа к вашим личным данным и деньгам», — предупредила эксперт.

Шалпегина рекомендовала не называть соответствующие сведения, так как реальные службы доставки цветов не запрашивают их. Кроме того, важно проверять информацию через официальные источники, например звонить в курьерскую службу.