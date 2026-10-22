Глава SuperJob Захаров рассказал, что кандидаты готовы согласиться на меньшую зарплату ради близости работы к дому

Близость работы к дому остается главным фактором, ради которого кандидаты готовы получать меньше. Об этом ИА НСН сообщил основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров.

По данным опроса SuperJob с участием трех тысяч человек, каждый второй соискатель готов снизить зарплатные ожидания ради работы рядом с жильем. Так, 26% согласны уступить 5% от суммы в резюме, а еще несколько процентов опрошенных — от 15% до 25%.

Захаров отметил, что для большинства соискателей размер заработка остается главным критерием, а прочие условия второстепенны. Исключением становится шаговая доступность: она особенно важна для кандидатов с маленькими детьми и тех, кто тратит ощутимые суммы на дорогу. Основатель платформы добавил, что ради высококвалифицированных специалистов работодатели готовы предоставлять любые индивидуальные бонусы.