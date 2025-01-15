Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

КРОС: самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь

Отпуск в 2025 году россиянам лучше планировать на июль и октябрь. Об этом сообщил РИА «Новости» директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

«Самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь, в которых много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным», — объяснил он.

Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачивают по дневной ставке.

По словам эксперта, если рабочих дней в месяце больше, то ставка за один трудовой день выше, что сказывается и на сумме отпускных. Поэтому благодаря отпуску в июле или октябре можно рассчитывать на большую выплату.

После длительных новогодних выходных следующая сокращенная неделя в России наступит только в мае. Россияне будут работать 5–7 мая, а Праздник весны и труда позволит отдохнуть с 1 до 4 мая. Выходными днями также стал промежуток с 8 по 11 мая, в который в стране будут отмечать 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.