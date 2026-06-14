Названы самые востребованные у россиян слитки золота

«Росвексель»: востребованные у россиян слитки золота весят 10 и 100 граммов

Самые востребованные слитки золота у россиян весят 10 и 100 граммов, но также покупают и однограммовые слитки. Об этом РИА «Новости» сообщил глава учрежденной Минфином компании «Росвексель» Осман Кабалоев.

«Самый популярный номинал — это 10 и 100 граммов», — отметил он.

Кабалоев добавил, что однограммовые слитки популярны для покупки в подарок, а также пользуются популярностью у начинающих инвесторов.

Кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб отмечал, что вложение в физическое золото или обезличенные металлические счета станет оптимальной инвестицией. Также одним из вариантов он назвал инвестиционные монеты ограниченной серии.

По его словам, биржевые инструменты, например фьючерсы, подходят только для продвинутых инвесторов, которые могут отслеживать ситуацию на рынке и разбираются в этой области.