Экономист Твердохлеб дал советы по вложению денег в золото

Золото продолжает устанавливать исторические рекорды — его цена превысила отметку в 5000–5300 долларов за унцию. Эксперты связывают такой рост с геополитической напряженностью в мире. Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал в беседе с радио Sputnik о вариантах вложений в золото в России.

«Если мы говорим о физических лицах, то, конечно же, самым оптимальным будет обезличенные металлические счета или физическое золото, например, слитки. Сейчас есть такие предложения у банков. И достаточно интересное направление — это золотые монеты бульонной (инвестиционной — прим. ред.) серии», — пояснил экономист.

Твердохлеб уточнил, что биржевые инструменты, такие как фьючерсы, подходят для более продвинутых инвесторов, которые хорошо разбираются в этой области и могут отслеживать ситуацию на рынке.

Экономист подчеркнул устойчивость тенденции к росту цен на золото и отметил риски вложений: «Надо покупать металл в проверенных банках, чтобы, не дай Бог, не возникли какие-то сложности, связанные с криминальными операциями». Он также напомнил, что сегодня Центральный Банк тщательно контролирует деятельность банков, поэтому нет рисков проблем с ликвидностью исполнения обязательств перед клиентом.