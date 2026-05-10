Названы самые востребованные профессии в России

РИА «Новости»: сфера ретейла стала самой востребованной в России

Ретейл, строительство и промышленность вошли в число сфер в России с самым большим количеством вакансий для трудоустройства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные компании SuperJob.

Самые востребованные позиции в ретейле: кассир, продавец-консультант и администратор магазина.

На втором месте идут вакансии в области производства и промышленности. В этой сфере больше всего нужны токари, электрики и слесари, а в инженерно-техническом персонале — механики, технологи и конструкторы.

Третьей сферой с самым большим количеством вакансий стало строительство. Чаще всего работодатели ищут электрогазосварщиков и электромонтажников.

Ранее россиянам раскрыли, какие специалисты заработали более миллиона рублей до вычета налогов в шести отраслях экономики в семи российских регионах. Лидерство удерживает Крым.