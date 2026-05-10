Россиянам раскрыли, какие специалисты заработали более 1 млн рублей

В семи регионах России специалисты шести отраслей экономики получили средние зарплаты более одного миллиона рублей. Это выяснили аналитики РИА «Новости» , изучившие данные статистики.

Аналитики отметили, что в статистику включили доходы до вычета налогов. По этому показателю лидировал Крым, где специализированные дизайнеры получали в среднем 1,4 миллиона рублей.

За ними с небольшим отставанием следовали сотрудники холдинговых компаний из трех регионов страны. В Костромской области они получили 1,3 миллиона рублей, в Ярославской и Мурманской областях — 1,2 миллиона и один миллион соответственно.

Также высокие доходы зафиксировали у строителей инженерных сооружений на Алтае — 1,3 миллиона рублей, а также в нефтегазовом секторе в Санкт-Петербурге — 1,25 миллиона. В Москве высокооплачиваемые специалисты трудились на производствах табачных изделий и в сфере управления фондами. Они получили 1,1 миллиона и 1,05 миллиона рублей соответственно.

Ранее заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что в январе и феврале 2026 года средний уровень зарплат в обрабатывающей промышленности региона вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году.