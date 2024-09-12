Названы самые уязвимые из-за кадрового голода отрасли

Наиболее уязвимыми отраслями из-за нехватки кадров оказались строительство, логистика, розничная торговля и сферы услуг и пассажирских перевозок. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Эксперты подготовили доклад «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен». Судя по исследованиям аналитиков с января по март, в перечисленных отраслях образовалась напряженная ситуация из-за кадрового голода.

Они составили индекс кадровой уязвимости (ИКУ), состоящий из средневзвешенной разницы между оценками, данных компаний по фактической занятости на работе и недостатку квалифицированных кадров. Критическими назвали значение ИКУ выше семи.

Самый высокий уровень индекса зафиксировали в строительной сфере. Там ИКУ составил 11,5. В сфере электроэнергетики прирост индекса — с четырех до 7,4. В сфере услуг ИКУ зафиксировали на отметке 8,5, в перевозках — 8,4, логистике — 9,6.