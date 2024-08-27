«У нас труд недооценен». Предложение об увеличении МРОТ объяснили в Госдуме

При современных условиях жизни и потребностях рынка труда минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен быть не менее 30 тысяч рублей. Об этом в комментарии 360.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Он сообщил, что его фракция уже подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2025 года.

«Сегодняшний МРОТ в 20 тысяч показывает, что у нас труд недооценен. На уровне МРОТ получают сегодня порядка пяти миллионов наших граждан. В основном это те, кто работает в бюджетной сфере. Отсюда у нас кадровый голод — не хотят работать за такие деньги. В том числе и нехватка кадров в здравоохранении — младший медицинский персонал, в системе образования», — подчеркнул Нилов.

По его словам, темп роста МРОТ надо усилить, потому что он отстает от реальной инфляции, которая приводит к подорожанию товаров первой необходимости.

«Необходимо обеспечивать и поддерживать покупательную способность наших граждан. Недопустимо, когда работающие граждане находятся со своей семьей за чертой бедности», — отметил депутат.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести нулевую ставку НДФЛ для граждан, получающих зарплату в размере МРОТ.