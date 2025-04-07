Названы самые проблемные слова на «Тотальном диктанте»
Слова «корреспондент» и «профессор» вызвали трудности на «Тотальном диктанте»
Слова «корреспондент» и «профессор» в ходе акции «Тотальный диктант» вызвали наибольшее затруднение для написания по всей стране. Об этом сообщила член федерального филологического совета акции Марина Шпильман, ее слова привело РИА «Новости».
Шпильман отметила, что текст писательницы Марины Москвиной «В поисках чудесного» в целом оказался не очень сложным. По предварительным данным, в 2025 году будет много оценок «хорошо» и «отлично».
«Сложными оказались слова, которые, как ни странно, изучают в школе. Словарные слова, казалось, там много ошибок не будет. Например, профессор или корреспондент. В слове „корреспондент“ было очень много написаний и ошибок», — сказала Шпильман.
Также многим пишущим диктант оказалось незнакомым слово «яшма». Ошибки делали и в слове «палеонтологи», хотя его специально вынесли на слайд.
Ранее стало известно, что половина участников «Тотального диктанта» получила оценку «отлично».