Названы самые проблемные слова на «Тотальном диктанте»

Слова «корреспондент» и «профессор» в ходе акции «Тотальный диктант» вызвали наибольшее затруднение для написания по всей стране. Об этом сообщила член федерального филологического совета акции Марина Шпильман, ее слова привело РИА «Новости» .

Шпильман отметила, что текст писательницы Марины Москвиной «В поисках чудесного» в целом оказался не очень сложным. По предварительным данным, в 2025 году будет много оценок «хорошо» и «отлично».

«Сложными оказались слова, которые, как ни странно, изучают в школе. Словарные слова, казалось, там много ошибок не будет. Например, профессор или корреспондент. В слове „корреспондент“ было очень много написаний и ошибок», — сказала Шпильман.

Также многим пишущим диктант оказалось незнакомым слово «яшма». Ошибки делали и в слове «палеонтологи», хотя его специально вынесли на слайд.

Ранее стало известно, что половина участников «Тотального диктанта» получила оценку «отлично».