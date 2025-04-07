«Известия»: половина участников «Тотальный диктанта» получила оценку «отлично»

Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков объявил, что в акции «Тотальный диктант — 2025» половина участников получила оценку «отлично». Он сделал это заявление в пресс-центре МИЦ «Известия» во время пресс-конференции, посвященной итогам мероприятия.

Беляков подчеркнул, что регулярные участники акции демонстрируют значительное улучшение своей грамотности. Он отметил, что среди новичков, участвующих в диктанте впервые, процент отличников варьируется от 5 до 10%, тогда как среди тех, кто пишет диктант трижды и более, этот показатель возрастает до 50%. Это подтверждает, что систематическое участие в мероприятии помогает существенно улучшить письменные навыки.