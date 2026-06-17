Названы самые привлекательные для жизни города в России

Россияне назвали Сочи, Ярославль и Калининград наиболее привлекательными городами для жизни и покупки жилья. РИА «Новости» ознакомилось с исследованием заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.

«Миграционные предпочтения россиян по итогам I полугодия 2026 года…<…> Высокую миграционную привлекательность сохраняют Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь», — говорилось в исследовании.

Москва заняла 10-е место в этом рейтинге. Приезжающие мигранты стремятся заработать в российской столице, а потом вернуться на родину, где и приобрести жилье. Нижний Тагил, Нижневартовск и Якутск оказались в конце рейтинга.

В опросе участвовали более 13,5 тысячи россиян. Опрошенные отвечали на вопрос, планируют ли они переезд в другой город и приобретение там недвижимости.

Ранее выяснилось, что Краснодар и Волгоград оказались самыми «бегающими» российскими городами.