Названы самые подделываемые товары в России

В России чаще всего подделывают спортивную обувь, алкоголь, автозапчасти и смартфоны. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов на полях ПМЭФ-2026.

Также на рынке появляется много подделок одежды, бытовой химии, ноутбуков и табачных изделий.

«Около половины контрафакта продается на барахолках и рынках, до 30-40% — через маркетплейсы, остальное — в социальных сетях и одиночных мелких магазинах», — рассказал Богданов.

Для борьбы с подделками председатель АКОРТ предложил ввести во всех форматах продаж прослеживаемость товара по цепочке вплоть до конечного покупателя.

Ранее стало известно, что все кроссовки Nike и Adidas в ТЦ Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Челябинска оказались подделками.